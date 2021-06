Nandez verso la Premier League: il Leeds vuole pagare la clausola

C’è una concorrente in più per l’Inter per quanto riguarda Nahitan Nandez. Secondo La Nuova Sardegna, il Leeds sarebbe pronto a versare 36 milioni di euro per averlo in Premier League. La cifra è riferita alla clausola rescissoria del calciatore che in questo momento non sembra convinto della destinazione. Potrebbero comunque esserci importanti sviluppi dopo la Copa America: Bielsa chiama il giocatore per migliorare la propria squadra. L’uruguaiano era stato accostato come potenziale sostituto di Hakimi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore