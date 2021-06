Calhanoglu è ufficialmente dell’Inter. Ecco le sue prime parole da giocatore nerazzurro

Hakan Calhanoglu è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il fantasista turco lascia il Milan a zero legandosi ai nerazzurri con un contratto triennale. Ecco le sue prime parole da giocatore interista al canale tematico del club: “Arrivare qui è una grande cosa, l’Inter è una grande squadra e un grande club con grandi tifosi. Sai cosa vuol dire per me arrivare qui, sono molto contento e felice. Ora devo aspettare 20 giorni di vacanza, ma è una sensazione grande. Anche quest’anno vogliamo vincere lo scudetto come l’anno scorso”.

Gli hanno domandato se l’approdo in nerazzurro è arrivato nel momento migliore della sua carriera e lui ha confermato: “Sì, il primo anno è stato difficile per me perché non parlavo la lingua italiana e non conoscevo la città. Poi ho conosciuto tanti amici e ho iniziato a maturare: ora qui ho tanto amici e colleghi, in campo e fuori. Nell’ultimo anno ho giocato molto bene con Pioli, ero nel mio ruolo che mi piace e quest’anno secondo me devo fare lo stesso”.

“Sul mio ruolo ne abbiamo già parlato con mister Inzaghi. Conosco il suo 3-5-2 o 3-4-1-2. Mi piace molto come ha parlato, ho sentito tante cose belle. Ci sono obiettivi grandi, anche io voglio vincere qualcosa in Italia”. Solo Messi ha segnato su punizione più di lui dal 2013: “Il segreto è sempre lavorare: è un 50 e 50 tra talento e lavoro, come nel tennis. Poi mi devo ancora allenare, spero di fare tanti gol così”.

Oltre che per i gol su punizione, il suo score è positivo anche per le occasioni create: “Meglio fare un assist perché dentro di me non c’è l’egoismo di fare gol. Prima c’è la squadra. Cosa aggiungerò alla squadra? Qualità e quantità, bisogna soffrire perché nessuno ti regala nulla. Se lavori e soffri la chance arriva sempre”.

In conclusione gli hanno chiesto quale sarà il suo obiettivo per la prossima stagione e lui ha spiegato: “Non solo per me, ma spero che per tutti i miei compagni sia un campionato senza infortuni. Poi voglio vincere il campionato e fare bene in Champions“.