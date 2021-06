Damsgaard brilla all’Europeo: l’Inter non lo perde di vista

Il danese Damsgaard continua a vivere un ottimo momento anche in nazionale. Il jolly della Sampdoria si sta dimostrando un elemento che in prospettiva può diventare davvero molto importante. Classe 2000, nella scosta stagione è stato uno dei giocatori più importanti per Ranieri che spesso l’ha utilizzato come esterno di centrocampo a destra e a sinistra. L’interesse dell’Inter è datato e non è escluso che possa ripresentarsi l’occasione per prenderlo: ad oggi costa 15 milioni di euro.

