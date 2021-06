Calciomercato Inter: Romelu Lukaku sta continuando ad essere determinante in nazionale e potrebbe ricevere un’offerta monstre a breve

Romelu Lukaku, anche nella fase a gironi di Euro 2020 si è confermato agli altissimi livelli mostrati con l’Inter di Antonio Conte. Ha infatti segnato tre gol in tre partite disputate con la Nazionale belga. Momento di forma a dir poco straordinario quindi per ‘Big Rom’ che dopo lo Scudetto conquistato con i nerazzurri punta a vincere ancora. Su di lui, comunque, incombe il Chelsea che ha la seria intenzione di riportarlo a Londra strappandolo alla ‘Beneamata’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Erede Hakimi: via libera Inzaghi al colpo targato Euro2020

Calciomercato Inter, Lukaku via per 160 milioni: il Chelsea vuole provarci

Romelu Lukaku ha raggiunto ormai un livello di forma straordinario diventando, da quando è all’Inter, uno dei centravanti più forti al mondo. Lo sanno i nerazzurri e lo sa il Chelsea che proprio per questo vuole provare in estate ad accaparrarselo. I ‘Blues’, che sono anche su Achraf Hakimi che però è sempre più vicino ad approdare al Psg, sono disposti a riportare a Londra il belga. Anche perché Erling Haaland sembra sempre vicino al Real Madrid.

LEGGI ANCHE>>> Addio Inter | Triplo assalto da 110 milioni

Abramovich e soci sarebbero disposti a sborsare fino a 90 milioni di sterline per Lukaku. In più, pronto per lui un quadriennale da 15 milioni di euro netti a stagione: parliamo di un’operazione clamorosa, un investimento da circa 160 milioni di euro. Cifre folli che, molto probabilmente, farebbero vacillare l’Inter sia per la crisi economica del club, sia perché si tratta di un’offerta praticamente irrifiutabile.