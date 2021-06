Calciomercato Inter: Lukaku è ormai un centravanti di livello europeo tanto che piace a top club inglesi. Il motivo è spiegato dai numeri

Romelu Lukaku sta esprimendo un livello di forma veramente straordinario da quando è arrivato all’Inter. Tanto che in molti top club europei, tra cui Manchester City e Chelsea, hanno mostrato un grandissimo interesse per quanto riguarda l’attaccante belga di proprietà dei nerazzurri. Lui, sul suo futuro, ci ha tenuto a rassicurare tutti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Hakimi, l’addio all’Inter è ormai ad un passo | Le cifre dell’accordo con il Psg



Calciomercato Inter, Lukaku: “Manchester City? No grazie, sono felice in nerazzurro”

Romelu Lukaku più sicuro di così non può assolutamente essere. In risposta ad un tifoso, ha infatti spiegato che non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter né per il Manchester City né per nessun altro club al mondo dato che è felice in nerazzurro:

I am happy at inter ☺️ https://t.co/UZk1WMsni8 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 23, 2021

Questo forte interesse da parte dei club, Manchester City e Chelsea su tutti, è più che giustificato. Lukaku ha ormai numeri importantissimi in mezzo al campo. Con la maglia della ‘Beneamata’, in questa stagione ha segnato 30 gol fornendo pure 10 assist, tutti in campionato. Rendimento straordinario mostrato anche all’Europeo grazie a tre gol nelle prime tre partite disputate con il suo Belgio.

LEGGI ANCHE>>> La Reggina fa mercato dall’Inter | Doppio affare



Ormai il suo valore di mercato si aggira attorno ai 100 milioni di euro. Un cartellino da attaccante di altissimo valore, giustificato da prestazioni da paura. Nonostante le difficoltà economiche ed uno stipendio tutt’altro che super, lui non ha dubbi: casa sua è Milano a tinte nerazzurre.