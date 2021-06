Il post Hakimi sembra avere un nome ben preciso: Manuel Lazzari della Lazio. Come riferisce ‘Il Messaggero’, il tornante ex Spal, molto legato ad Inzaghi, avrebbe detto si al proprio tecnico in funzione di un approdo a Milano per la prossima stagione. L’Inter, che deve vendere l’esterno marocchino, è pronta a prenderlo per sostituirlo con un giocatore funzionale al gioco del tecnico. Tuttavia, Lotito si vendica dei nerazzurri con una richiesta fuori dal normale: 22 milioni di euro più 4 di bonus per il 27enne, cifre da top player.

