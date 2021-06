Via libera di Inzaghi alla permanenza del nerazzurro: accordo e firma in arrivo

Nuova giornata di incontri nella sede dell’Inter. Interessante quello con Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, Bastoni, Darmian, Audero, Raspadori – questi ultimi due nel mirino dei nerazzurri – e soprattutto (almeno oggi) di Andrea Ranocchia. Già perché proprio il centrale umbro sarebbe il protagonista di questo summit in viale della Liberazione.

In scadenza fra sette giorni, il classe ’88 intende restare nonostante abbia ricevuto diverse offerte allettanti. Inzaghi è un suo estimatore e per questo il club viaggia spedito verso il rinnovo di contratto per un altro anno (con magari un’opzione per la stagione successiva) a un ingaggio più basso degli attuali 1,8 milioni di euro.