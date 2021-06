Calciomercato Inter: Keita Balde può fare clamorosamente ritorno in nerazzurro. Il motivo è legato alla guida tecnica di Simone Inzaghi

La sessione estiva di calciomercato è alle porte, e con lei iniziano anche le prime indiscrezioni. L’ultima di sponda Inter è veramente sorprendente. Stiamo parlando di Keita Balde che con ogni probabilità non resterà alla Sampdoria ma, anzi, vorrebbe fare ritorno proprio in nerazzurro dopo l’esperienza con Luciano Spalletti nella stagione 2017/18. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ritorno Balde: c’entra Inzaghi

Keita Balde si è proposto all’Inter, lo rivela la ‘Gazzetta dello Sport’. Il giocatore ci tiene a rivestire la maglia nerazzurra, soprattutto adesso che sarebbe nuovamente sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi. L’attaccante senegalese, che in questa stagione ha messo a segno 7 gol, e l’allenatore piacentino si conoscono da tanto tempo.

Con quest’ultimo, quando entrambi erano alla Lazio, Balde ha messo a segno 16 reti, un vero e proprio record per lui che non ha più toccato certe cifre realizzative in carriera. Ad ogni modo, tra i due c’è grande stima e quindi non è impossibile che possano ritrovarsi proprio alla ‘Beneamata’: un nome che più avanti potrebbe anche essere preso in considerazione da Marotta e colleghi.