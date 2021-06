Dorival Junior: “Vidal ha caratteristiche interessanti, dubito che qualche allenatore non lo voglia”

Inter, l’ex allenatore del Flamengo ha dato il suo parere sul possibile approdo di Vidal nella formazione brasiliana

Il centrocampista Arturo Vidal in questo momento è impegnato con il suo Cile nella Copa America e, come ha detto al suo compagno in nerazzurro Matias Vecino dopo la sfida con l’Uruguay, in questo momento sta bene. Il suo futuro all’Inter è molto incerto, ma il suo futuro lo deciderà al termine del torneo. Tra le tante squadre di suo gradimento, ci sarebbe anche il Flamengo e in merito alla possibilità che il centrocampista possa approdare nella formazione brasiliana, l’ex allenatore della squadra di Rio de Janeiro Dorival Júnior, ha dichiarato ad As: “Arturo è un grande giocatore che ogni club vorrebbe avere in rosa.

