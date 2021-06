Anche la Lazio su Emerson Palmieri: ora il Chelsea punta all’asta

Dopo Inter e Napoli, su Emerson Palmieri ci prova anche la Lazio di Sarri. Come riferisce tmw, il laterale del Chelsea piace anche ai biancocelesti e ora i blues sperano nell’asta per cederlo al miglior offerente. La redazione, però, riferisce che i biancocelesti sarebbero fortemente interessati solo in caso di prestito. Attualmente impegnato agli europei, è in scadenza tra un anno.

