Calciomercato Inter: Bellerin in lizza per il dopo Hakimi, destinato al Paris Saint-Germain. Lo spagnolo è in uscita dall’Arsenal ma costa 20-25 milioni di euro

Cercasi sostituto di Hakimi, destinato al Psg. Al di là di Lazzari, ovviamente prima scelta di Inzaghi ma ad oggi impossibile o quasi visto quanto successo tra lui e Lotito, l’Inter valuta in maniera concreta Dumfries – per il quale c’è già l’ok dello stesso tecnico nerazzurro – Zappacosta (ripiego dei ripieghi) in uscita dal Chelsea e, new entry di queste ore, Hector Bellerin che l’Arsenal lascerebbe partire ben volentieri. Nel mirino pure della Juventus ma forse non propriamente adatto al 3-5-2, il 26enne spagnolo costa intorno ai 20-25 milioni di euro. Tanto per un club non intenzionato, perché non può, a fare spese folli in questa sessione di calciomercato. Questo lo sanno bene anche i ‘Gunners’, ecco perché potrebbero offrire a Marotta e soci una strada alternativa all’esborso cash che prevederebbe uno scambio. Con chi? Con Marcelo Brozovic, da tempo nel mirino dei londinesi e ideale sostituto di Xhaka diretto alla Roma di Mourinho.

Calciomercato Inter, no a Bellerin per Brozovic: ma il croato è un ‘caso’ spinoso

Difficile che l’Inter accetti di privarsi di Brozovic in cambio di Bellerin (che per giunta ha uno stipendio di 6,5 milioni di euro netti), anche se il croato è un ‘caso’ spinoso poiché il suo contratto è ancora in scadenza a giugno 2022, cioè fra solo un anno e ad oggi non sono stati compiuti dei passi in avanti per il rinnovo.