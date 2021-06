Martedì prossimo Marotta sarà a Rimini all’inaugurazione del calciomercato estivo. L’Ad dell’Inter può approfittarne per accelerare l’acquisto di un talento

Nuove conferme su Raspadori e il suo possibile se non molto probabile futuro all’Inter. L’incontro con Tinti di ieri non è servito solo a definire il rinnovo di Ranocchia e il destino di un paio di giovani della scuderia dell’agente, ma anche a far prendere più consistenza all’affare con il Sassuolo per l’attaccante classe 2000. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, martedì prossimo Marotta sarà a Rimini per l’inaugurazione del calciomercato estivo e vedrà il collega neroverde Giovanni Carnevali al quale è legato da una profonda amicizia. L’incontro potrebbe servire ad approfondire l’argomento Raspadori, o addirittura a strappare una sorta di prelazione. Per lui esiste una corsia preferenziale, come già anticipato da Interlive.it lo scorso 8 giugno. L’operazione potrebbe andare in porto entro la fine di questa sessione estiva con l’inserimento di un paio di giovani, vedi Esposito.

Inter, Raspadori e la doppietta al Milan: un segno del destino…

Interista dichiarato e ora a Euro2020 con l’Italia di Mancini, Raspadori è esploso nella scorsa stagione realizzando 6 gol e 3 assist. ‘Memorabile’ la doppietta al Milan che ha permesso all’allora squadra di De Zerbi di sbancare il ‘Meazza’. Un segno del destino…