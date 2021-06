Via Lautaro, il sostituto è Dzeko (ma solo a costo zero)

Se la cessione di Lautaro Martinez dovesse avverarsi, l’Inter ha intenzione di prendere l’usato sicuro ma dal costo gratuito: come riferisce calciomercato.it, la soluzione Dzeko è ancora viva in casa nerazzurra ma a costi decisamente contenuti. Tuttavia, la Roma non sembra convinta di lasciarlo andare via a costo zero anche a causa della scadenza del contratto in programma tra un anno.

