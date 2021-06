Dal Perù sono certi: Luis Abram è a un passo dall’Inter. Ecco tutti i dettagli

Dopo Calhanoglu, l’Inter starebbe per mettere a segno un altro colpo a zero. Un colpo sorprendente, visto che parliamo di un calciatore ai più pressoché sconosciuto: Luis Abram. Si tratta di un difensore peruviano di 25 anni in forza al Velez e facente parte della Nazionale impegnata in Copa America. In scadenza di contratto a fine mese, stando al giornalista locale Ángel Paul Flores – intervenuto a ‘A Voces del Fútbol’ – è vicinissimo ai nerazzurri che poi però potrebbero girarlo in prestito al Cagliari. Il classe ’96 sarebbe comunque in possesso di passaporto comunitario.

Calciomercato, Abram all’Inter e poi in prestito al Cagliari

“Abram ha già salutato il Velez Sarsfield e tra cinque giorni non sarà più parte del club. Si punta sul mercato italiano, nello specifico sull’Inter. Che però, qualora dovesse definire l’accordo, lo girerà in prestito al Cagliari per fargli fare una prima esperienza col calcio europeo”, le parole esatte di Angel Paul Flores.