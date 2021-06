Calciomercato Inter: per Hakimi al Psg è praticamente fatta. Arrivano conferme su conferme per un addio davvero amaro per i tifosi e non solo

Più tempo passa, più i tifosi dell’Inter sorridono meno. L’addio di Achraf Hakimi, arrivato soltanto un anno fa tra lo stupore generale dopo il prestito al Borussia Dortmund, è praticamente un giocatore del Paris Saint Germain. Le cifre sono importanti, e tutto verrà confermato la prossima settimana. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Incontro con gli agenti: colpo (impossibile) da 30 milioni

Calciomercato Inter, addio Hakimi: visite medica e firma la prossima settimana

Achraf Hakimi al Psg, è praticamente tutto fatto. Le cifre, come confermato da noi di Interlive, sono davvero importanti: 70 milioni di euro, bonus inclusi, che andranno all’Inter. Per il giocatore pronto un super contratto da 8 milioni netti a stagione. Cosa manca all’ufficialità? Questione di giorni. All’inizio della prossima settimana, infatti, l’esterno destro marocchino effettuerà le visite mediche.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, addio Inter e quadriennale pronto | Scambio alla pari

Poi metterà la firma definitiva sul contratto prima del comunicato che sancirà l’addio all’Inter dopo una sola stagione. Hakimi è stato protagonista del 19° scudetto conquistato in questa stagione dai nerazzurri ma a causa delle difficoltà economiche del club, la cessione davanti ad una proposta così importante è stata inevitabile.