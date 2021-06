In casa Barcellona non hanno ancora distolto lo sguardo da Stefan de Vrij, centrale dell’Inter per il quale si ipotizza uno scambio

Tra i big dell’Inter più appetiti in giro per l’Europa c’è anche Stefan de Vrij, che sta vivendo un buon Europeo con la maglia dell’Olanda. Intanto in sede di calciomercato il centrale di Inzaghi continua a far gola a diversi top club, tra cui spicca anche il solito Barcellona. L’ex laziale resta infatti sempre un pallino del connazionale Ronald Koeman, allenatore dei blaugrana che ha peraltro già acquistato il compagno di nazionale Memphis Depay. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, de Vrij sempre nel mirino del Barcellona: scambio e cifre

Il Barcellona può davvero fiondarsi nuovamente su de Vrij, garantendogli un quadriennale da 6 milioni di euro netti a stagione per un totale di ben 24. In questo caso con l’Inter l’idea principale sarebbe sempre quella di imbastire una trattativa di scambio con Junior Firpo (obiettivo Milan) vista difficoltà a recepire almeno 25 milioni di euro per il cartellino.

Si tratterebbe perciò di uno scambio alla pari proprio dal valore commerciale di 25 milioni di euro che porterebbe ad una corposa plusvalenza per entrambi. Tra cartellino e ingaggio sarebbe un affare complessivo da ben 49 milioni di euro per l’addio di de Vrij in direzione Barcellona.