Calciomercato Inter: Lorenzo Pirola verrà molto corteggiato in estate. Piace a tanti club tra cui uno di Serie A. Scopriamo tutti i dettagli

Lorenzo Pirola, come altri giocatori di proprietà dell’Inter, nella sessione estiva di calciomercato che deve ancora iniziare sembra essere in procinto di lasciare un’altra volta in prestito il club nerazzurro. Su di lui, però, non c’è solo il Monza di Berlusconi e Galliani. Nelle ultime ore si sono infatti aggiunte altre due piazze importanti: Parma e Sassuolo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Assalto in casa Inter | Proposto lo scambio

Calciomercato Inter, futuro Pirola: in 3 su di lui, ma i nerazzurri vogliono che giochi

Lorenzo Pirola, è praticamente sicuro, lascerà l’Inter anche questa estate per accasarsi in prestito altrove. Già, ma dove? In pole position rimane il Monza in cui l’italiano aveva giocato già la scorsa stagione. Tuttavia, una trattativa che sembrava chiusa può regalare ancora tante sorprese al suo interno, soprattutto se si aggiungono altre pretendenti.

LEGGI ANCHE>>> Inter, affare in dirittura | Già fissate le visite mediche

E infatti nelle ultime ore sono spuntate Parma e Sassuolo che hanno sondato la situazione relativa al difensore classe 2002. Con il Sassuolo, i nerazzurri potrebbero essere più ‘morbidi’ anche in ‘ottica Raspadori’ che a Marotta e colleghi piace moltissimo. Ad ogni modo, la ‘Beneamata’ sta valutando in primis una soluzione che permetta al giocatore di disputare partite con maggiore continuità rispetto al passato.