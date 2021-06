Dimarco: ritorno di fiamma del Verona che lo inserirebbe in un possibile scambio

Inter, il giocatore Federico Dimarco potrebbe entrare in una trattativa che lo riporterebbe al Verona in cambio del portiere Marco Silvestri

Notizia di mercato che riguarda la squadra nerazzurra e nello specifico Federico Dimarco. Il Verona non aveva riscattato il calciatore in prestito dall‘Inter, che era ritornato a Milano e già si stava preparando a giocarsi una maglia da titolare sulla fascia sinistra con Ivan Perisic, o un suo possibile sostituto, qualora anche il croato, come il suo ex compagno sulla fascia opposta Achraf Hakimi, dovesse essere venduto. Secondo l’Arena, il club scaligero sembrerebbe interessato a inserire il loro ex giocatore, in uno scambio che porterebbe il portiere Marco Silvestri, che piace molto alla dirigenza nerazzurra, nella città lombarda e farebbe tornare il terzino in Veneto. Naturalmente si attendono ulteriori conferme da parte dei due club, su questa nuova trattativa.

In ogni caso, qualora Dimarco e Perisic dovessero lasciare il capoluogo lombardo, per Beppe Marotta non sarà semplice trovare due nuovi profili per la fascia sinistra, senza contare che a destra dovrà individuare un nuovo ‘Hakimi‘, che non faccia rimpiangere troppo quello vecchio.