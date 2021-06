Olanda-Rep.Ceca: De Vrij partirà titolare. Occhi puntati su Dumfries possibile sostituto di Hakimi

Inter, il difensore Stefan De Vrij partirà dal primo minuto nella sfida degli ottavi di finale dell’Europeo contro la Repubblica Ceca

Tra pochi minuti Stefan De Vrij scenderà in campo con la sua Olanda nel terzo ottavo di finale dell’Europeo contro la Repubblica Ceca allo stadio Puskas Arena di Budapest. I tifosi nerazzurri avranno così modo di osservare sia il loro centrale difensivo, che l’esterno Dumfries altro nome accostato all’Inter come possibile sostituto di Achraf Hakimi, che domani salirà sull’aereo che lo porterà a iniziare una nuova avventura al Psg.

L’allenatore della squadra dei Paesi Bassi De Boer, ha ufficializzato gli undici che scenderanno in campo contro la formazione dell’est Europa: Stekelenburg in porta, difesa a tre con Blind De Vrij e De Light, quindi Dumfries e Van Aanholt giocheranno sulle fasce. Il centrocampo vedrà protagonisti De Roon, Wijnaldum e De Jong, mentre in attacco ci saranno Depay e Malen. Gli ‘orange’ appaiono favoriti, ma non dovranno sottovalutare la formazione dell’ex attaccante di Sampdoria e Roma Patrick Schick.