L’Inter blinda uno dei suoi migliori talenti. Ecco tutte le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it

E’ andata male ieri alla Primavera dell’Inter, sconfitta 3-2 ai supplementari dall’Empoli nella semifinale del campionato. Si è trattata dell’ultima di Madonna sulla panchina nerazzurra, per la sua sostituzione è pronto Chivu. In campo dal primo minuto tra le file interiste, a conferma della sua importanza per la squadra, Edoardo Sottini, centrale bresciano classe 2002 molto bravo nel giocare a tre non a caso lo scorso anno aggregato spesso da Conte alla prima squadra, con il tecnico che lo ha impiegato in allenamento come vice di Bastoni. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, il club nerazzurro si è mosso per evitare di perderlo a zero – il contratto scade, anzi scadeva fra tre giorni – blindandolo per altri due anni, ovvero fino a giugno 2023 con opzione per un’altra stagione. Tra oggi e domani il nuovo contratto verrà depositato.

Calciomercato Inter, Sottini verso il prestito: le ultime

Difensore possente di piede mancino e con il senso del gol, Sottini è ambito da diversi club e molto probabilmente andrà a giocare altrove il prossimo anno, con la formula del semplice prestito oppure con quella del prestito più diritto di riscatto.