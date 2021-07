60 milioni per Skriniar: assalto Tottenham, lo vuole Paratici

Assalto Tottenham a Milan Skriniar. Secondo il Daily Express, il club inglese è pronto a stanziare circa 60 milioni di euro per portarlo a Londra. Sarebbe stato individuato da Paratici come il rinforzo ideale per la prossima stagione. Per Nuno Espirito Santo, neo tecnico degli ‘Spurs’, sarebbe un colpo pazzesco per cominciare bene la propria avventura a Londra.

