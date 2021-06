Arriva Bellerin ma Inzaghi è contento a metà: preferisce Lazzari

Come riporta Repubblica, l’Inter sta per mettere le mani su Bellerin per sostituire Hakimi, ormai prossimo al Psg. Inzaghi, però, sempre secondo il quotidiano, è contento a metà: preferirebbe avere Manuel Lazzari, suo fidato scudiero alla Lazio che però costa circa 25 milioni di euro, troppi per l’Inter.

