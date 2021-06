Accostato all’Inter in questi giorni, Patrick Van Aanholt è reduce dall’Europeo con l’Olanda e ad ore si svincolerà dal Crystal Palace

L’Inter è chiamata a rinforzare le corsie esterne. Sia quella di destra, con il nome di Sergi Roberto entrato prepotentemente in orbita nerazzurra, sia ovviamente quella di sinistra vista la partenza di Young e il possibile addio di Perisic. A riguardo, negli ultimi giorni è stato accostato al club di viale della Liberazione Patrick van Aanholt. Il 30enne olandese è reduce dall’Europeo con la Nazionale ‘Oranje’, a sorpresa eliminata agli ottavi dalla Repubblica Ceca, e ad ore si svincolerà dagli inglesi del Crystal Palace diventando un free agent. Tradotto, un’occasione a costo zero.

In esclusiva a Interlive.it, il suo agente ha ammesso che il trasferimento alla corte di Inzaghi sarebbe molto gradito: “Patrick sta valutando tutte le opzioni per il suo futuro. Lui all’Inter? I nerazzurri sono senza dubbio un club fantastico e il calcio italiano è ancora uno dei campionati più importanti al mondo – le parole di Michael Jarman – In Serie A ci sono poi tifosi appassionati e giocatori meravigliosi, e ovviamente Patrick ha l’ambizione di giocare sempre ai massimi livelli e con i migliori giocatori. Lui è uno dei migliori marcatori fra i terzino sinistri nella storia della Premier League – ha aggiunto Jarman in conclusione ribadendo poi il totale gradimento di van Aanholt per il calcio italiano – gli piacerebbe portare il suo stile di gioco in Serie A”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, offerta di scambio da Barcellona: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente Kramaric: “Non è in partenza, ma se chiama una big… Inter? Vi spiego”

Calciomercato Inter, ‘occasione’ van Aanholt: 14 gol nei quattro anni al Crystal Palace

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Van Aanholt è un laterale mancino di grande esperienza con all’attivo 19 presenze nella Nazionale olandese. A meno di sorprese lascerà il Crystal Palace dopo quattro stagioni in cui ha totalizzato 134 presenze e messo a segno 14 gol.