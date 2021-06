Calciomercato Inter: tra tanti dubbi, un giocatore è sicuro di rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione. Di chi stiamo parlando

Considerata la condizione economica dell’Inter, che tra Covid e problemi finanziari di Suning ha faticato negli ultimi mesi dovendo cedere un titolare inamovibile come Achraf Hakimi, non perderà altri pezzi pregiati. Dopo il rinnovo di Alessandro Bastoni, dovrebbe infatti toccare a Lautaro Martinez e, successivamente, a Marcelo Brozovic. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rinnova Brozovic: da Spalletti a Inzaghi, sempre inamovibile

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sono stati avviati i contatti tra l’Inter e l’entourage di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, in scadenza nel 2022, rimane una pedina fondamentale per i nerazzurri che non hanno la minima intenzione di perderlo a zero. Soprattutto Simone Inzaghi, neo allenatore della ‘Beneamata’, che nella sua esperienza a Milano vuole puntare su di lui.

Il piacentino, dopo Luciano Spalletti e Antonio Conte, è solo l’ultimo tecnico a considerare l’ex Dinamo Zagabria così importante nell’economia della propria squadra. Ad ogni modo, al ritorno del giocatore in Italia inizieranno i discorsi fra le parti. Un solo obiettivo: prolungare l’accordo con il calciatore che attualmente guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione.