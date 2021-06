Inter: Marcelo Brozovic e la sua esultanza che piace veramente a tutti. Il premio arriva direttamente dalla pagina ufficiale della Serie A

Marcelo Brozovic è stato protagonista dell’ennesima stagione ad altissimo livello, che per sua fortuna e per quella dell’Inter si è conclusa con la conquista del 19° Scudetto. Non ci sarà più Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri, ma anche con Simone Inzaghi ‘Epic Brozo’ sarà una pedina fondamentale dei nerazzurri. In attesa della nuova stagione, comunque, il centrocampista croato è stato premiato dalla Lega Serie A per l’esultanza più bella, quella della bomba dopo il gol segnato alla Roma.

