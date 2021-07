Calciomercato Inter: dichiarazioni importanti da parte dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta sul futuro di Stefano Sensi

Un giocatore su tutti ha faticato ad imporsi nell’Inter Campione d’Italia. Stiamo parlando di Stefano Sensi che tra infortuni e poche opportunità avute dall’ormai ex tecnico nerazzurro Antonio Conte ha reso meno del previsto. Nelle ultime settimane, proprio per questi motivi, era stato ipotizzato uno scambio tra il centrocampista italiano e il portiere dalla Fiorentina Dragowski: l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha frenato ogni tipo di entusiasmo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Inter, offerta di scambio da Barcellona: i dettagli

Calciomercato Inter, Marotta: “Niente Sensi-Dragowski. Faremo operazioni intelligenti”

“Dragowski-Sensi? Non c’è alcun margine per un’operazione del genere. Vedremo cosa offrirà il mercato senza fare pazzie. Faremo cose intelligenti”. Così ieri Beppe Marotta, ad dell’Inter, all’opening day del calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Paratici torna alla carica | Scambio alla pari: Marotta ha deciso

Il dirigente nerazzurro esclude quindi l’arrivo del portiere della Fiorentina, che piaceva tanto come post Handanovic, almeno prima di pensare all’allettante parametro zero Onana. Stefano Sensi, quindi, molto probabilmente rimarrà ancora a Milano. La speranza, sia per lui che per la ‘Beneamata’, è quella che lui dia una svolta in fretta alla sua carriera.