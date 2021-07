Calciomercato Inter: nelle ultime ore Onana è stato accostato ai nerazzurri in vista del futuro. Nono si tratta di una semplice suggestione

Mentre Samir Handanovic sembra essere stato confermato, tra difficoltà economiche del club e importanza soprattutto dal punto di vista del gioco, per il 2022 l’Inter pensa ad un sostituto all’altezza. Nelle ultime ore si è parlato molto di André Onana, portiere dell’Ajax che ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi acquistabile a zero la prossima estate. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Onana arriva tra un anno: c’è la conferma

Confermato da ‘Sky Sport’ quanto riportato da noi di Interlive ben un anno fa. L’Inter è decisa nel portare avanti una trattativa per accaparrarsi in vista del 2022 André Onana. Non si tratta quindi di una semplice suggestione di mercato. L’intenzione di Marotta e colleghi è quella di bloccarlo per il prossimo anno per il dopo Handanovic, che ormai ha raggiunto i 36 anni d’età.

L’estremo difensore camerunese, non potrà scendere in campo prima di novembre 2021 a causa di una violazione delle regole antidoping. Ne vuoi sapere di più? Sul portiere dell’Ajax e obiettivo di mercato dell’Inter abbiamo approfondito le sue qualità, ma anche tanti aneddoti e curiosità: corri a vedere!