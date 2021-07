Cottarelli: “Diamo il benvenuto in Interspac a nove personalità che vanno ad aggiungersi alle 40”

Inter, il progetto di Carlo Cottarelli di azionariato popolare per la squadra meneghina continua a gonfie vele altri nove vip hanno aderito a questa iniziativa

Il progetto Intrspac procede a gonfie vele e altri vip si sono aggiunti a quelli che avevano aderito subito a questa bella iniziativa di Carlo Cottarelli. Sono ben altri nove i personaggi famosi che hanno aderito: Nicola Berti ex calciatore nerazzurro e vincitore dello scudetto dei record nel 1988/89, Roberto Boninsegna, campione d’Italia nel 1970/71, Antonella Clerici presentatrice, Fabio De Luigi attore comico e cabarettista, Monica Maggioni giornalista come Nicola Porro, Luca Ravenna, comico e attore, Anna Maria Tarantola dirigente politica e Walter Zenga ex portiere ed allenatore.

Queste le dichiarazioni di Carlo Cottarelli in merito a queste nuove partecipazioni: “Diamo il benvenuto in Interspac a nove personalità che vanno ad aggiungersi alle 40 già annunciate. Tifosi noti tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi, che hanno deciso di promuovere l’azionariato popolare della squadra che tifano, l’Inter, e che entreranno come soci non appena espletate le necessarie formalità”.