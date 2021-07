By

Calciomercato Inter: altro acquisto in casa nerazzurra per il futuro. Un vero e proprio regalo per il nuovo allenatore della Primavera Chivu

L’Inter, dopo Hakan Calhanoglu, è vicinissima a raggiungere un accordo anche per un giovane talento in vista del futuro. Si tratta di Silas Andersen, centrocampista danese che a breve diventerà un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti. Fino ad ora è stato il capitano della formazione under 19 del Copenaghen ed è da anni nel giro della Nazionale danese.

E’ considerato uno dei giocatori più promettenti della sua generazione. Qualche settimana fa aveva visitato Appiano Gentile, ennesima dimostrazione che la trattativa è veramente in chiusura. Andersen andrà a far parte del settore giovanile della ‘Beneamata’, magari sotto la guida tecnica del nuovo allenatore della Primavera Christian Chivu.