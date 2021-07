Calciomercato Inter: un obiettivo dei nerazzurri per la squadra del futuro è molto vicino a saltare. Lo vuole una squadra di Premier League

Dopo l’addio, manca soltanto l’ufficialità, di Achraf Hakimi che approderà al Psg, l’Inter sonda altri profili interessanti per mettersi ai ripari in vista della prossima stagione. Uno dei nomi fatti è quello di Denzel Dumfries, uscito pochi giorni fa dall’Europeo con la Nazionale olandese: su di lui, ci sarebbe anche l’Everton. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, l’Everton su Dumfries: i dettagli

Secondo il ‘Daily Express’, l’Everton è adesso in pole per accaparrarsi Denzel Dumfries. L’esterno destro del Psv, protagonista sia in positivo che in negativo con l’Olanda agli Europei, potrebbe presto trasferirsi in Premier League. Questo grazie anche al notevole apprezzamento del direttore tecnico dei ‘Toffees’, Marcel Brands, che lo segue da un po’ di tempo.

Il club di Liverpool, dove è appena approdato Rafa Benitez, sarebbe disposto a pagare la clausola fissata sul contratto del calciatore olandese, che si attesta a 15 milioni di euro. Come detto in precedenza, Dumfries è seguito anche dall’Inter. Ma le condizioni economiche non aiutano i nerazzurri, che probabilmente rinunceranno ad ogni tipo di dialogo per il calciatore del Psv.