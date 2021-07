In Olanda sono sicuri: il suo futuro sarà all’Inter dove raccoglierà la pesante eredità di Hakimi, ceduto al Psg. Ecco tutti i dettagli

Non Bellerin, il sostituto di Hakimi sarà Denzel Dumfries per il quale Inzaghi ha già dato l’ok. In Olanda sono sicuri del passaggio in nerazzurro del laterale classe ’96 che tanto bene ha fatto ad Euro2020: “Da quello che ho capito, mentre stiamo parlando Dumfries sarebbe diretto verso i nerazzurri – le parole di Valentin Driessen, capo redattore del ‘De Telegraaf’ – Raiola (l’agente del calciatore) incasserà alla grande sul trasferimento dal Dumfries all’Inter – ha aggiunto Driessen – Perché penso che sia stato mandato via con 15 milioni di euro“, che è forse il prezzo della clausola risolutiva presente nel contratto del 25enne capitano del Psv Eindhoven.

LEGGI ANCHE >>> Niente Inter, vola in Germania | Intesa totale a un passo

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente van Aanholt: “Inter club fantastico. Ecco il suo desiderio”

Calciomercato, dall’Olanda: l’Inter sorpassa l’Everton per Dumfries. E’ lui il dopo Hakimi

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Per Driessen l’Inter ha superato la concorrenza dell’Everton, il quale “aveva le carte migliori, anche se per comprare un giocatore bisogna avere i soldi”. Decisivo in favore dei nerazzurri proprio Mino Raiola, “un agente molto vicino al club di viale della Liberazione”. Vedremo se la notizia troverà conferme oppure no nelle prossime ore. Per il dopo Hakimi rimangono per il momento in lizza anche Bellerin, anzi fino a qualche ora fa dato nettamente in pole, Zappacosta, Florenzi e Sergi Roberto, quest’ultimo offerto dal Barcellona.