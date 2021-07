Inzaghi già a rischio esonero? ”Non mangia il panettone”

Il giornalista Vito Elia, durante un intervento a ‘Top Calcio 24’, l’ha sparata grossa in merito al futuro di Simone Inzaghi: “Per me non mangerà il panettone, al primo pareggio l’ambiente esploderà”. Per Elia, dunque, la scelta Inzaghi sarà subito rivista alle prime difficoltà. Per quanto ci riguarda, Marotta ha scelto il miglior allenatore sulla piazza per poter continuare il progetto tecnico avviato due anni fa, una scelta dettata dalla volontà di proseguire lo stesso percorso con un tecnico molto preparato e competente che saprà dire la sua in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore