Eriksen, la Uefa ha invitato ufficialmente il giocatore ad assistere alla finale a Wembley

Inter, il centrocampista Christian Eriksen è stato invitato ufficialmente dalla Uefa ad assistere alla finale del campionato europeo a Wembley

Il canale danese Tv 3 sport ha informato che la Uefa avrebbe invitato Christian Eriksen e sua moglie Sabrina a Wembley per la finale che si giocherà domenica 11 luglio alle ore 21. Queste le dichiarazioni del portavoce del massimo organismo del calcio europeo riprese dal canale: “Deve sapere che per Ceferin è il benvenuto”. Sicuramente un bellissimo gesto, anche perché quello che è capitato al giocatore della nazionale danese durante la partita con la Finlandia, a prescindere da chi vincerà questa manifestazione, sarà sicuramente uno dei fatti più salienti per cui sarà ricordata. Per il momento, il centrocampista sta assistendo all’ottimo percorso dei suoi compagni di squadra, che domani sera sfideranno l’Inghilterra per cercare di raggiungere una finale inaspettata, visto anche quello che è accaduto a inizio torneo e magari, provare a bissare quello che avvenne ormai quasi 30 anni fa. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Oltre al calciatore, sono stati invitati anche sei degli angeli soccorritori che lo hanno aiutato e gli hanno salvato la vita in quel pomeriggio del 12 giugno 2021, che resterà indelebile negli occhi dei tifosi che hanno assistito all’incontro, questa volta non per un gesto tecnico, ma per un vero e proprio miracolo della vita.