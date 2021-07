Dalbert piace sempre in Russia al CSKA Mosca che fa sul serio per l’esterno brasiliano. Pronto sul piatto un latrale russo al suo posto

Dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG l’Inter non ha intenzione di fermarsi, e punta a sfoltire la rosa relativamente a quei calciatori non centrali nel prossimo progetto di Inzaghi. Tra questi anche diversi calciatori di ritorno dai prestiti dell’ultima annata, compreso il brasiliano Dalbert che non ha vissuto una grande stagione con la maglia del Rennes. In Francia non sono mancate le difficoltà di adattamento tanto da non convincere ambiente e allenatore ad operare un tentativo di riscatto e permanenza in Ligue 1. Di rientro a Milano Dalbert resta comunque solamente di passaggio in attesa di conoscere il nome della sua prossima squadra. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, il CSKA fa sul serio per Dalbert: idea di scambio con Schennikov

Dalbert piace molto al CSKA Mosca pronto a fare un tentativo concreto per portare in Russia il laterale mancino verdeoro. Le qualità all’ex Fiorentina non mancano, e nonostante le difficoltà incontrate in Francia mantiene una folta schiera di estimatori.

L’Inter punta a monetizzare l’interesse del club moscovita che dal canto suo potrebbe invece proporre uno scambio con il russo Georgi Schennikov terzino sinistro classe 1991 che ha messo a referto 28 presenze stagionali tra coppe e campionato. Il mancino del CSKA ha inoltre il contratto in scadenza 2023.