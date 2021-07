Doppio colpo in attacco: Marotta ha in pugno Raspadori e Keita

Come scrive il Corriere dello Sport, Marotta ha in serbo un doppio colpo per l’attacco dell’Inter. Per il 2022 si sta lavorando molto per avere Giacomo Raspadori, al momento valutato 20 milioni di euro. Per l’immediato può ritornare Keita, già avuto da Spalletti in nerazzurro durante la sua prima stagione all’Inter e soprattutto attaccante già avuto da Inzaghi nella sua migliore stagione in carriera condita da 15 gol in campionato. Keita può tornare grazie alla sponsorizzazione del tecnico e a condizioni economiche vantaggiose, visto che ha un solo anno di contratto col Monaco.

