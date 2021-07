Inter: l’attaccante della Nazionale inglese Harry Kane non si dimentica dell’amico ed ex compagno di squadra Christian Eriksen. I dettagli

Harry Kane, straordinario attaccante del Tottenham e della Nazionale inglese, prima della sfida con la Danimarca ha dedicato un bellissimo pensiero all’amico ed ex compagno di squadra Christian Eriksen:

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Inter a caccia di acquirenti: il prezzo è calato

“Io e Chris siamo amici, ovviamente sarà triste non averlo in campo. Ha sempre avuto un ruolo importante per la squadra negli ultimi anni. Gli è successa una cosa terribile, ma quello che conta ora è che lui stia bene e che stia recuperando. Ovviamente mostreremo tutto il supporto possibile qui in Inghilterra. È un peccato che non possa giocare questa partita con la sua squadra”.