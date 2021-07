Dopo l’ottima prova contro la Spagna, Emerson Palmieri ha convinto definitivamente l’Inter per acquistarlo. In scadenza tra un anno, può essere arrivata la svolta tanto attesa per il suo trasferimento in Italia, di cui si parla ormai da tre stagioni. Il piano dell’a.d. è quello di sfruttare l’appeal dell’Inter per convincerlo a rompere prima con il Chelsea: valutato attualmente 15 milioni di euro, c’è da battere la forte concorrenza di Napoli, Juventus e Roma.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore