Inter: inizia oggi il ritiro dei nerazzurri sotto la guida tecnica di Inzaghi. L’obiettivo è preparare la stagione al meglio, ecco chi c’è

Inizia ufficiosamente oggi la nuova stagione dell’Inter. Presentato il nuovo tecnico Simone Inzaghi al pubblico, quest’oggi ha fatto altrettanto la dirigenza con i giocatori ad Appiano Gentile dove inizia il primo giorno di ritiro della ‘Beneamata’. tra le 9 e le 9.30 sono arrivati Cordaz, Sensi, D’Ambrosio, Kolarov, Handanovic, Radu, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Ranocchia, Dalbert, Salcedo, Darmian, Pinamonti e Agoumé. Poi Dimarco, Salcedo, Pinamonti, Vanheusden e Pirola.

A questi si aggregano pure i Primavera (Mulattieri e Colidio su tutti). Subito tamponi e prima seduta con il gruppo che si ritroverà per un altro allenamento nel pomeriggio. Non c’è tutto il gruppo squadra, dato che mancano ancora i nazionali (tra i quali Lautaro Martinez, Barella e Bastoni impegnati rispettivamente in finale di Copa America e di Euro 2020), compresi i giocatori già usciti dalle competizioni come Romelu Lukaku. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, i convocati di Simone Inzaghi