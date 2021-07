Obiettivo Dumfries: ora si può, ma Zappacosta resta in pole

Obiettivo nerazzurro, ora può tornare ad essere un nome concreto e spendibile in entrata. Secondo Voetbal International, Denzel Dumfries ha ricevuto solo nelle ultime ore il permesso per poter parlare con eventuali club pronti a trattarlo, una mossa a sorpresa del Psv Eindhoven che sembra orientato a non cederlo. Per il suo addio, comunque, servono circa 20 milioni di euro, troppi considerato che l’opzione Zappacosta ne costa molti di meno.

