Ranocchia: dopo aver rinnovato per un altro anno è contento di ricominciare

Inter, il difensore Andrea Ranocchia ha inviato un semplice messaggio tramite il suo profilo Instagram per informare i tifosi che lui è tornato

I calciatori dell'Inter sono arrivati al centro sportivo Suning di Appiano Gentile per cominciare la loro nuova stagione sotto la guida del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Tra i presenti c'era anche Andrea Ranocchia, fresco di rinnovo anche per la prossima stagione. Come il suo giovane compagno, l'attaccante Andrea Pinamonti, anche il difensore ha voluto esternare, si fa per dire, il suo entusiasmo in vista sia di questa nuova avventura, sia per quanto riguarda il fatto di essere riuscito a rimanere in nerazzurro. Il suo messaggio sul suo profilo Instagram, è una parola inglese di quattro lettere ma racchiude tantissimi significati: "Back".

Il calciatore infatti, sembrava in procinto di lasciare la squadra visto che aveva il contratto in scadenza, dopo che vi aveva militato dal 2011 ad oggi, se si escludono due parentesi molto brevi alla Sampdoria nel 2016 e nell’Hull City nel 2017. L’Inter gli ha offerto un contratto da 1 milione di euro e, nonostante avesse offerte migliori da altre squadre, che potevano anche garantirgli un probabile posto da titolare, ha preferito rimanere.