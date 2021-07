Colpo per l’Inter: Silas Andersen in sede per la firma del contratto triennale con il club nerazzurro. Colpo per la società di Suning

Acquisto di prospettiva per l’Inter che ha preso Silas Andersen. Il baby centrocampista danese classe 2004 del Copenaghen sarà aggregato all’Under 18 e alla Primavera di Chivu. Intanto nel pomeriggio di oggi è arrivato in sede a Milano per la firma sul contratto triennale che lo lega alla società di Zhang.

Come sottolineato dai colleghi di Calciomercato.it, Silas Andersen ha lasciato poco fa la sede nerazzurra con la sciarpa del club al collo ed ha dichiarato: “Un sogno che si avvera? Sì”.