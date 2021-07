Resiste la candidatura di Florenzi: il giallorosso può partire, le ultime

Per il ruolo che fu di Hakimi, Alessandro Florenzi continua a conservare diverse chance nei sondaggi effettuati dalla società per prendere il sostituto. Secondo La Repubblica, è uno dei papabili visto che la Roma non lo considera incedibile e attende solo una buona offerta per liberarlo. L’Inter attende solo il momento giusto per fare la propria mossa.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore