Sosa: “Lautaro non è partito benissimo in coppa America, ma poi ha segnato tre gol consecutivi”

Inter, l’ex attaccante Roberto Sosa ha voluto dare il suo parere sulle finali della Coppa America e del campionato Europeo. Inoltre ha elogiato sia Lautaro che Barella

L’ex attaccante Roberto Sosa, è stato intervistato da Sky Sport per avere un parere sulle finali della Coppa America e del campionato Europeo. L’ex calciatore, ha anche elogiato i due giocatori nerazzurri Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Queste le sue parole sull’attaccante e sulla sua Nazionale: “L’Argentina è arrivata a questa finale senza pressioni, il futuro è scritto. Lautaro non è partito benissimo in questa Coppa America, ma poi ha segnato tre gol consecutivi. La serie A è molto presente nell’Argentina, ma in generale sono convinto che Scaloni sia stato bravo a non puntare tutto su Messi“.

Dopo aver parlato di Argentina Brasile, che si giocherà questa notte alle 2 ora italiana, domenica 11 luglio alle 21 a Londra scenderanno in campo anche Italia e Inghilterra e in merito ha detto: “Sarà da brividi. Ho praticamente vissuto tutta la mia carriera qui in Italia e calcisticamente l’Inghilterra per noi significa tanto con quei gol ai Mondiali di Diego Maradona. L’Italia ha un attacco molto particolare, Insigne e Chiesa non danno punti di riferimento ma dipendono molto dal centrocampo con Jorginho, Barella e Marco Verratti. Tutti e tre straordinari“.