Calciomercato Inter: il destino di Valentino Lazaro può prendere una piega davvero determinante nelle prossime settimane. Tutti i dettagli

Valentino Lazaro è tornato all’Inter, anche se ancora una volta potrebbe trattarsi di una tappa ‘di passaggio’. Il giocatore austriaco, infatti, difficilmente rimarrà a Milano e potrebbe quindi fare ritorno in Germania o anche Inghilterra. In Premier League, dal Newcastle, squadra in cui ha già giocato, è molto apprezzato e secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe passare in Gran Bretagna addirittura in questa sessione di calciomercato con gli inglesi pronti ad acquistarlo a titolo definitivo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lazaro al Newcastle: l’ostacolo

Il Newcastle sarebbe pronto ad acquistare Valentino Lazaro a titolo definitivo. L’Inter, però, chiede circa 13 milioni di euro per lasciarlo andare e quindi il club britannico medita su un tipo di operazione diversa: magari un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Il Newcastle, comunque, non è la sola squadra interessata al giocatore dato che ci sono pure Wolfsburg ed Eintracht Francoforte su di lui.

I primi, come riportato da noi di Interlive hanno già fatto un sondaggio sul giocatore che ha ampi margini di crescita anche se, in nerazzurro, non ha mai davvero convinto. Ed è difficile che lo farà anche sotto la guida di Simone Inzaghi, che assieme a Marotta e colleghi ha ben altre idee in testa.