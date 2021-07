Calciomercato Inter: il futuro di Sensi è più incerto che mai. La Fiorentina inizia a muoversi per cercare di strapparlo ai nerazzurri

Stefano Sensi, nonostante i tanti infortuni che, peraltro, lo hanno costretto a rinunciare all’europeo vinto dalla Nazionale italiana, rimane un calciatore decisamente appetibile sul mercato. Soprattutto per la Fiorentina che, secondo ‘La Nazione’, nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta davvero allettante per lui: l’Inter chiede almeno 15 milioni di euro, i viola sperano in un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a giugno 2022. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Sensi ad un bivio: dipende (anche) da Inzaghi

Stefano Sensi potrebbe molto presto finire alla Fiorentina. Come spiegato in precedenza, l’Inter per il centrocampista italiano chiede almeno 15 milioni di euro, ma una soluzione potrebbe essere trovata con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato alla prossima estate. Il giocatore nerazzurro, comunque, potrebbe anche rimanere a Milano.

E’ molto apprezzato dal neo tecnico della ‘Beneamata’ Simone Inzaghi che proverà a convincere la società a dare l’ennesima opportunità ad un giocatore tanto talentuoso quanto fragile. Ad ogni modo, in caso di offerta importante per lui, difficile trattenere un calciatore che, di fatto, nell’ultima stagione ha giocato poco o niente.