Inter: dopo l’esperienza gratificante in nerazzurro Antonio Conte aspetta di tornare ad allenare. Intanto in Olanda Sneijder sgancia la bomba

L’Olanda, dopo l’eliminazione dagli europei e l’esonero dell’ex tecnico Frank de Boer, deve ripartire da zero e farlo in fretta, dato che tra meno di due anni inizierà il mondiale di calcio che, a proposito, vede la nostra Italia come una delle teste di serie dopo la bellissima vittoria contro l’Inghilterra ai rigori in finale ad Euro 2020.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Gravillon al Reims, è arrivata la firma

Chi può allenare i Paesi Bassi? Wesley Sneijder, eroe del Triplete dell’Inter e leggenda olandese, lancia la bomba e ‘candida’ Antonio Conte. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Sorpresa Inter | Addio con risoluzione del contratto

Inter, Sneijder: “Basta olandesi, punterei tutto su Conte”

L’ex allenatore dell’Inter nuovo ct dell’Olanda. Questo propone Wesley Sneijder per il futuro della sua nazionale. Le sue parole:

“Nuovo ct dell’Olanda? Di allenatori adatti olandesi ne vedo pochi, non ho idea di chi potrebbe guidare la Nazionale. Io forse punterei su uno straniero, se devo puntare al miglior tecnico in circolazione io dico Antonio Conte. Un big come lui non puoi non volerlo“.