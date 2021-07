La Roma sonda Dimarco e prepara lo scambio: offerto Florenzi

‘Il Messaggero’ ha riportato la notizia secondo cui la Roma starebbe pensando a Federico Dimarco per sopperire all’assenza dell’infortunato Spinazzola. Il laterale ex Verona piace a Mourinho e alla società capitolina e presto potrebbe essere fatta un’offerta. Stando ad alcune indiscrezioni, i giallorossi starebbero pensando di prelevarlo in uno scambio alla pari con Alessandro Florenzi, nome in uscita e che interessa a Marotta per sostituire Hakimi.

