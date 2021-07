Calciomercato Inter: Joao Mario è un nuovo giocatore del Benfica. sulla questione interviene lo Sporting Lisbona con un comunicato UFFICIALE

Non c’è fine alla questione Joao Mario. L’ex calciatore dello Sporting Lisbona, che dopo essere tornato l’anno scorso in prestito alla sua ex squadra adesso si accaserà ai rivali di sempre del Benfica, ha scaturito la furia proprio degli avversari lusitani che attraverso un comunicato hanno fatto leva su un accordo risalente al 2016 con l’Inter. Il giocatore ha rescisso il suo contratto con i nerazzurri nelle ultime ore proprio per evitare conseguenze penali. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato, comunicato Sporting Lisbona: “Inter, ci vediamo nelle sedi opportune”

“Nel 2016, al momento del trasferimento del giocatore Joao Mario dallo Sporting CP all’Inter, il club italiano e il giocatore si sono impegnati a effettuare un pagamento aggiuntivo di € 30.000.000 se e quando il giocatore fosse stato tesserato a favore di club portoghesi, tra cui SLB. È convinzione del Consiglio di amministrazione dello Sporting Clube de Portugal che sia stato utilizzato un espediente affinché l’Inter e il giocatore João Mário cercassero di evitare quello che hanno firmato con lo Sporting Clube de Portugal nel 2016″.

“Questo espediente illustra solo che tutte le parti conoscevano gli obblighi assunti nel 2016 e che, dopo 5 anni, intendono sottrarsi. Il club non mancherà di difendere i propri interessi, nelle sedi opportune, ritenendo gli intervenienti responsabili dei danni causati e dell’inadempimento delle obbligazioni assunte“.