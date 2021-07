Il Milan è alle prese col complicato rinnovo di Franck Kessie per scongiurare nuovi casi Donnarumma e Calhanoglu. L’Inter osserva ma i rossoneri affondano il colpo

Mentre l’Inter è alle prese col nuovo corso targato Simone Inzaghi, i rivali del Milan proveranno a dare continuità al lavoro di Pioli attraverso i rinnovi dei big. Sfumati quelli di Calhanoglu, passato proprio in nerazzurro, e Donnarumma, Maldini e soci sono al lavoro per blindare Franck Kessie, tra i migliori dell’ultima annata dei rossoneri. Il centrocampista ivoriano è infatti in scadenza la prossima estate e da tempo si parla di un prolungamento con sostanzioso adeguamento economico per trattenerlo nella milano rossonera. Kessie è stato senza ombra di dubbio uno dei centrocampisti migliori della scorsa stagione di Serie A con ben 13 gol e 6 assist. Cifre che hanno attirato anche l’attenzione dell’Inter in caso di addio al Milan. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, niente Kessie: pronto al rinnovo

Il Milan dal canto suo non molla il colpo, e secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere della Sera’, le parti starebbero andando verso l’intesa sul rinnovo di contratto ad una per ben 6 milioni di euro: cifra che soddisferebbe l’ivoriano e il suo entourage.

Kessie risulterebbe così fuori portata per l’Inter (ma anche per la Juve) e si legherebbe definitivamente al Milan per fino al 2025 per 24 milioni netti, 48 lordi.