Non solo Nainggolan: Giulini vuole anche Dalbert e Lazaro

Non solo Nainggolan per il Cagliari: il presidente Giulini, secondo Sky Sport, vorrebbe avere Dalbert per la corsia mancina. Il Cagliari sta pensando al brasiliano nel caso in cui dovesse partire il greco Lykogiannis. Per la destra, invece, potrebbe interessare Lazaro, anche lui in uscita dall’Inter. L’austriaco potrebbe interessare se dovesse essere ceduto Nandez.

